Danone schrapt tot 2.000 kantoorbanen

17 november Claudia is er niet in geslaagd haar maandloon via Qmusic te verdubbelen, maar bij ons wilde ze nog wel een woordje kwijt over haar loon. Als administratief assistente verdient ze 1.719 euro, een bedrag waar ze heel tevreden over is.