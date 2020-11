Danone schrapt tot 2.000 kantoorbanen: geen duidelijkheid over impact in België

Danone verwijst naar de coronacrisis, die een impact heeft op een aantal verkoopkanalen en die leidde tot hogere kosten. “We moeten onszelf opnieuw uitvinden, net zoals iedereen dat doet in zijn manier van leven, werken en consumeren”, zo staat in een persbericht.

“Local first” staat centraal in de nieuwe plannen van Danone, met meer lokale autonomie en kortere beslissingslijnen. Het is de bedoeling 1 miljard euro aan kosten te besparen tegen 2023 en vanaf de tweede helft van 2021 weer rendabele groei te realiseren.

De kostenbesparingen moeten onder meer komen van een “eenvoudigere” organisatie. “Dit vertaalt zich in een vermindering met 1.500 tot 2.000 functies in onze lokale en wereldwijde hoofdzetels”, zo luidt het. Daarnaast wil Danone meer inzetten op digitalisering in zijn fabrieken.

Horecasluitingen

Van januari tot en met september realiseerde Danone een omzet van zowat 18 miljard euro, 5,4 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de verkoop van drank in flessen leed onder de coronacrisis en de bijbehorende horecasluitingen in vele landen.

Wereldwijd heeft Danone ongeveer 100.000 werknemers in dienst. De aankondiging “zal vooral te voelen zijn in de verschillende zetels” van Danone, duidt Ann De Jaeger, communicatieverantwoordelijke in België. Het is nog niet duidelijk of de reorganisatie bij de Franse levensmiddelenproducent Danone ook een impact zal hebben op de Belgische activiteiten.

Danone België telt ongever 600 werknemers: 450 in de fabriek in Rotselaar (Vlaams-Brabant) en 150 op de zetel in Brussel. Daarnaast werken er ongeveer 1.000 mensen voor de de afdeling Alpro, aldus de woordvoerster.

Beperkte impact

Volgens Femke Buys van de vakbond ACV Voeding en Diensten zal de impact van de herstructurering voor de werknemers van de vestiging in Rotselaar vermoedelijk beperkt blijven. Ook bij Alpro in Wevelgem, dat sinds 2016 bij Danone hoort, zou de impact beperkt blijven.

“Zoals de plannen nu zijn voorgelegd, zal er vooral gesnoeid worden in functies van directie en management”, vertelt Buys. “De operationele functies, waarvan er veel zijn in Rotselaar, zullen minder getroffen worden. De vestiging in Rotselaar is bovendien van groot strategisch belang”, gaat Buys verder. “Er zijn recentelijk nog veel investeringen in de fabriek gedaan, en er staan ook nog een twintigtal vacatures open. Daar zullen nog steeds mensen voor gezocht worden.”

Echt uitsluitsel kan er volgens Buys pas tegen februari 2021 gegeven worden. “Er wordt nu eerst nog bestudeerd hoe de nieuwe organisatie er concreet moet uitzien. Wij gaan er in de tussentijd natuurlijk alles aan doen om de impact voor de werknemers zo beperkt mogelijk te houden.”