Dan toch een nieuw akkoord voor werkomstandigheden kledingindustrie

“Chinese taxidienst Didi stelt komst naar West-Europa uit”

24 augustus De Chinese taxidienst Didi Global stelt zijn plannen voor de komst naar West-Europa uit, mede vanwege zorgen bij overheden over hoe het bedrijf omgaat met gegevens van klanten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China.