Daar komt de vrieskou: gaat uw energiefactuur nu nog stijgen in december en januari?

De thermometer daalt stilaan richting nul: er zal de komende tijd gestookt moeten worden. Is dat slecht nieuws voor onze energiefactuur in december en januari? Gastrader Matthias Detremmerie (Elindus) schat in hoezeer een winterprik onze factuur kan beïnvloeden.