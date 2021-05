Cryptomarkt op Chinese rollercoaster: nieuw verbod doet virtuele munten op en neer gaan

Karel is in “in enkele minuten” 1.700 euro kwijt na frauduleu­ze update Digipass

19 mei Een BNP Paribas Fortis-klant uit het Henegouwse Ath is een aanzienlijk bedrag armer na internetoplichting. In de frauduleuze e-mail stond een link met een zogezegde update voor zijn bankkaartlezer. Karel (41) deed het gevraagde en stelde minuten later vast dat hij 1.700 euro was kwijtgeraakt, meldt RTL Info.