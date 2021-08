Cryptobeurs Binance illegaal volgens Nederlandse toezichthouder

20 procent minder Walen werken in Vlaanderen dan in 2011

14 augustus Almaar minder Walen zakken naar Vlaanderen af om er te werken. Waren in 2011 nog 53.000 Walen in Vlaanderen aan de slag, dan was dat aantal in 2020 teruggevallen tot 42.000. Een terugval van 20 procent in tien jaar, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) verzamelde, en waar De Tijd over bericht.