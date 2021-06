Crocs dient in VS klacht in tegen onrechtmatig ingevoerde schoenen

Jawel hoor, Máxima draagt hippe schoenen: Nederland trekt grote ogen bij oerdegelij­ke instappers van koningin

1 juni Verbaasde blikken in Nederland: de elegante koningin Máxima (50) is er gaan wandelen op platte, oerdegelijke schoenen. Geen sneakers, geen ballerina's, geen hippe laarsjes, maar iets dat even sexy is als een belastingbrief. Juich, want ouderwets schoeisel is een nieuwe trend. Of sidder en beef, want wie aan de kleine kant is, heeft er kabouterbeentjes mee.