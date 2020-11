Crisis bezorgt Disney eerste jaarverlies in meer dan 40 jaar

Walt Disney heeft voor het eerst in meer dan vier decennia een boekjaar met rode cijfers afgesloten. Het Amerikaanse entertainmentconcern heeft door de coronacrisis miljarden dollars verloren. Veel pretparken waren lange tijd gesloten, waardoor Disney inkomsten misliep. Ook werd de productie van veel films en televisieseries opgeschort vanwege de virusuitbraak, en sportkanaal ESPN had er last van dat veel sportcompetities waren stilgelegd.

Onder de streep kwam Disney uiteindelijk 2,8 miljard dollar (2,4 miljoen euro) tekort in zijn boekjaar dat liep tot 3 oktober. Een jaar eerder ging nog een nettowinst van 10,4 miljard dollar (8,8 miljard euro) in de boeken. De opbrengsten daalden met 6 procent tot 65,4 miljard dollar (55,4 miljard euro).

Lees ook Disneyland gesloten, dus bouwt Amerikaan achtbaan in achtertuin

Wegens de sluitingen van filmzalen wereldwijd werden vrijwel alle grote bioscoopreleases van Disney uitgesteld of geannuleerd. Zo kondigde Disney eerder al aan de speelfilmversie van Mulan, die gepland stond voor de bioscopen in maart, alleen maar op zijn streamingkanaal Disney+ uit te zenden. Ook Marvel-blockbuster Black Widow en Pixar-animatiefilm Soul werden verschoven. Recent haalde Disney nog de films Free Guy en Death on the Nile uit zijn filmprogramma. Beide titels stonden eigenlijk gepland voor december, maar inmiddels is onduidelijk of ze überhaupt nog wel gaan uitkomen.

Meeste parken weer open

Disney greep in september al hard in bij zijn Amerikaanse pretparken door ongeveer 28.000 medewerkers te ontslaan. Die mensen zaten al tijdelijk thuis omdat de parken al geruime tijd dicht waren vanwege de coronacrisis of nauwelijks bezoekers trokken. Afgelopen kwartaal zijn de meeste parken van Disney, waaronder die in Florida, weer opengesteld voor bezoekers, maar met beperkte opkomst, maskervereisten en andere voorzorgsmaatregelen. Disneyland Paris moest in oktober voor de tweede keer sluiten, omdat het aantal virusbesmettingen in Frankrijk flink begon op te lopen.

Disney+ is lichtpuntje

Topman Bob Chapek is niet geheel ontevreden over de prestaties in de afgelopen tijd. Volgens hem doet streamingdienst Disney+ het bijvoorbeeld erg goed. In ongeveer een jaar heeft deze uitdager van Netflix wereldwijd meer dan 73 miljoen abonnees aan zich weten te binden. Dat is meer dan het bedrijf zelf aanvankelijk voor mogelijk had gehouden. Waarschijnlijk heeft Disney met zijn streamingdienst juist geprofiteerd van de coronapandemie. Daardoor zaten er wereldwijd veel mensen aan huis gekluisterd, en was het kijken van Disney-filmpjes voor velen een welkome afleiding.