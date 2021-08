Coucke neemt uitzendkantoor MaisonRouge over

Luchthaven Charleroi ontving in juli meer passagiers dan in hele eerste jaarhelft

10 augustus De luchthaven van Charleroi is beter dan verwacht aan de zomervakantie begonnen. Tijdens de maand juli kreeg de luchthaven 558.328 passagiers over de vloer, zo maakte Brussels South Charleroi Airport dinsdag bekend. Dat waren er meer dan in de eerste zes maanden van het jaar samengeteld. Van januari tot en met juni had de Henegouwse luchthaven ruim 513.000 reizigers verwelkomd.