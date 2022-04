Coucke investeert in softwarebedrijf Itineris

Met de investering wil Itineris verder groeien in Europa en de Verenigde Staten. “Sinds we in november 2021 met succes onze softwareoplossing UMAX lanceerden bij het waterbedrijf van New York, zien we een sterk groeiende interesse bij de overige Amerikaanse nutsbedrijven om met ons samen te werken”, zegt Edgard Vermeersch, oprichter en CEO van Itineris, in een persbericht. “In het eerste kwartaal haalden we opnieuw twee belangrijke steden binnen. Het potentieel in de Amerikaanse markt is enorm en we willen dit graag ten volle benutten.”