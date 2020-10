Coronawerklozen maken tijdelijk overstap naar de zorg: "Beu om met onze duimen te draaien"

Coronawerklozen uit onder meer de horeca en de eventsector kunnen nu snel en makkelijk aan de slag in de zorg, dankzij het platform helpindezorg.be. Zo hopen onder meer VDAB en koepelorganisatie Zorgnet-Icuro de druk op het personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra te verlichten. Deze twee vrouwen ruilden alvast hun stilgevallen job in voor drukke shifts in de zorg.