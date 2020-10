Coronavirus kostte gezondheidszorg al meer dan 1,3 miljard euro

De grootste post in het pakket van maatregelen tegen Covid-19 is die van de terugbetaling van coronatests, goed voor ongeveer 380 miljoen euro. Dan volgen de uitgaven voor bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen voor zorgverleners, gebudgetteerd op 367 miljoen euro.

Daarnaast zijn er extra uitgaven voor bijvoorbeeld de triage- en afnamecentra, de uitbreiding van de psychologische zorg, de revalidatie van gehospitaliseerde coronapatiënten, of nog het toegenomen zuurstofgebruik.

Het Riziv schat de kostprijs van de ziekenhuisopnames van coronapatiënten voorts op 316 miljoen euro. Daarbij gaat het ervan uit dat er 36.500 mensen in het ziekenhuis zouden belanden en dat bijna een kwart van hen ook intensieve zorgen nodig zal hebben. Een patiënt die op de afdeling intensieve zorgen ligt, kost gemiddeld 929 euro per dag, op niet-intensieve is dat 566 euro. Een patiënt zou gemiddeld tien dagen op niet-intensieve verblijven en veertien dagen op intensieve.



Er zijn nog andere kosten verbonden aan het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan de consultaties op afstand. Maar die zijn volgens het Riziv budgetneutraal, omdat ze in de plaats komen van fysieke afspraken.

De ziekenhuizen kregen een financieringsvoorschot van 2 miljard euro. Dat wordt niet als extra in het budget opgenomen, omdat dat "in eerste instantie gefinancierd wordt met minderuitgaven door uitstel van niet-dringende zorg", zegt het Riziv. Pas later zal blijken of er een meerkost is of niet.

Het Riziv stelde overigens vast dat tijdens de eerste lockdown niet alleen niet-dringende, maar ook dringende zorg werd uitgesteld, vooral in de maand april. Zo lag het aantal behandelde hartinfarcten in april een derde lager dan in april vorig jaar. De behandeling van hartritmestoornissen daalde met 58 procent. Het aantal opnames voor acute beroertes (cerebraal) viel minder sterk terug, met bijna een vijfde.