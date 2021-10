Coronacrisis zal luchtvaartmaatschappijen meer dan 200 miljard dollar kosten

Ikea België zoekt 300 mensen zonder specifieke kwalifica­ties of ervaring

1 oktober Ikea België is op zoek naar 300 werknemers zonder specifieke kwalificaties, diploma’s of ervaring. Het gaat om jobs in de logistiek, in de restaurants en in het callcenter van de keten. Bedoeling is om een antwoord te bieden op de bevoorradingsproblemen.