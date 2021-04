Coronacrisis neemt hap uit topsalarissen

Meerdere CEO's van grote beursgenoteerde bedrijven in België hebben in coronajaar 2020 een deel van hun loon ingeleverd. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd.

Topman Carlos Brito van biergroep AB InBev leverde bijvoorbeeld vrijwillig 20 procent van zijn basissalaris in van 1 mei tot 31 december. Door de slechte financiële resultaten zat er ook geen bonus in voor hem. Hij verdiende vorig jaar 1,28 miljoen euro, 69 procent minder dan in 2019.

Andere bedrijven waar de CEO een deel loon inleverde, waren beeldvormingsgroep Barco, vastgoedgroep Cofinimmo en bank ING. Sommige CEO's leverden geen salaris in, maar gaven vrijwillig een deel af aan een solidariteitsfonds voor corona-initiatieven. Onder meer Ilham Kadri van chemiegroep Solvay is in dat geval.

De gemiddelde vergoeding van de toplui van de Bel20-bedrijven bedroeg vorig jaar 2,64 miljoen euro. Dat is 0,2 procent minder dan in 2019. Er waren enkele uitschieters die de dalers compenseerden. De best verdienende CEO, met een salarispakket van 7,14 miljoen euro, was Tim Van Hauwermeiren van biotechbedrijf ArgenX. De Fransman Guillaume Boutin van Proximus is de karigst vergoede topman in de Bel20: hij verdiende 678.241 euro.