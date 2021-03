Coronacommissaris werkt aan lijst van ‘risicovolle bedrijven’ die sneltesten krijgen

“Aan de werknemers die niet kunnen telewerken, zullen we vanaf maandag een doorgedreven vorm van testing aanbieden”, kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) gisterenavond aan na het Overlegcomité. Omdat er steeds meer corona-uitbraken op werkplekken worden vastgesteld, moet er ook daar ingegrepen worden, beseft de regering. In de eerste plaats moet dat via telewerk, maar dat is lang niet in alle bedrijven en sectoren mogelijk.

Bedoeling is daarom dat in de bedrijven waar het risico op een besmetting het hoogst is, massaal met sneltesten gewerkt zal worden die al na een kwartier zeggen of een werknemer positief is of niet. Regeringscommissaris Pedro Facon zegt aan VTM Nieuws dat er aan een lijst van risicovolle bedrijven en sectoren wordt gewerkt. “Voor de publieke sector hebben we contacten met politie, personeel in meldkamers van 112-centrales en dergelijke”, zegt hij. “Voor de private sector leggen we in overleg met de Hoge raad voor preventie op het werk een lijst aan van risicovolle bedrijven.”

De werknemers in de bedrijven die op de lijst zullen komen, zullen wel enkel getest worden wanneer het aantal besmettingen in de regio hoog is, zoals nu in Oost-Vlaanderen. Bovendien is er nog onduidelijkheid over hoe de testen afgenomen zullen worden. Dat moet in principe door de bedrijfsarts, maar dienstverlener Attentia zegt dat dat met de huidige personeelsbezetting onmogelijk te organiseren is. De sector vraagt daarover snel duidelijkheid.

Volledig scherm © Maxime Petit

Bekijk ook: