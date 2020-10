Corona of niet: we blijven vlotjes tweede verblijf in de zon kopen, maar waar doe je vandaag de beste koopjes?

SPANJE

De voorbije jaren kochten elke keer opnieuw meer dan 3.000 Belgen een optrekje in Spanje, een veelvoud van het aantal transacties in andere populaire landen. Vandaag is Spanje het kneusje van de tweedeverblijvenklas. “We moeten niet rond de pot draaien: 2020 is een dramatisch jaar voor de tweede verblijven aan de Costa’s”, vertelt Leen Vermeulen, die er met Hip Estates al bijna een kwarteeuw aan de slag is. “Corona heeft Spanje hard getroffen en de grenzen gingen pas erg laat opnieuw open. Daardoor viel de verkoop van maart tot juni quasi volledig stil. De bouwpromotoren probeerden wel klanten te lokken door de reservatiekost te verlagen en een terugbetaling te garanderen als de klant na een bezichtiging niet overtuigd was, maar daar ging bijna niemand op in.”