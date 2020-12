Corona maakt einde aan kantoorslavernij: “Hele dag naar kantoor om in je eentje te werken, wat voor zin heeft dat eigenlijk?”

Is telewerken een blijver? Het gaat er toch steeds meer op lijken. Proximus overweegt z’n iconische ‘Twin Towers’ aan het Brusselse Noordstation te verkopen omdat het de kantoorruimte drastisch wil afslanken: van 105.000 naar 40.000 vierkante meter. “We zijn altijd al flexibel geweest in telewerken”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. “Tot voor corona kon dat maximaal twee dagen per week. Dat hebben we al gevoelig uitgebreid. Maar we gaan het voorgoed over een andere boeg gooien. Wat heeft het voor zin dat een collega die een hele dag in z’n eentje aan een rapport werkt dat op kantoor komt doen? We willen onze kantoren veranderen. Van grote zalen met burelen naar creatieve ruimtes die zo goed mogelijk zijn ingericht om te vergaderen.”