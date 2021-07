Corona doet Europeanen nog minder contant betalen

Welke betalingsdiensten klanten voornamelijk verkiezen, verschilt binnen de eurozone nog van land tot land. Zo kent Portugal met 70 procent van de transacties zonder contant geld het hoogste nationale percentage voor kaartbetalingen. Met ongeveer 38 procent kent Slowakije het hoogste nationale percentage voor overschrijvingen. In Duitsland is het aandeel van automatische afschriften met 44 procent dan weer bijzonder hoog.

Sinds de coronapandemie wordt contactloos betalen nog meer dan ervoor als bijzonder hygiënisch beschouwd. Klanten moeten hun kredietkaart of betaalkaart zelfs niet in de betaalterminal steken. In plaats daarvan worden de gegevens in gecodeerde vorm verzonden wanneer de kaart voor de lezer van het apparaat gehouden wordt. Voor kleine bedragen hoeven klanten zelfs geen pincode in te geven.