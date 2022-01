Containervervoerder Maersk schroeft winstverwachting verder op

Antwerpen Antwerpse haven zet recordjaar neer, havenbe­stuur is bezorgd over 2022: “Verstoorde aanvoer van schepen en nijpend tekort aan dokwerkers”

Eerst het goede nieuws: met net geen 240 miljoen ton goederen heeft de Antwerpse haven in 2021 het vorige record uit 2019 nipt naar de archieven verwezen. Maar 2022 wordt volgens Antwerps haventopman Jacques Vandermeiren een enorme uitdaging. “Er zijn te weinig havenarbeiders om de pieken in de onregelmatige trafiek op te vangen. Bovendien kijk ik ongerust naar de situatie in China, waar virusuitbraken tot vertragingen leiden in de havens.”

14 januari