Consensus groeit rond overwinstbelasting voor energieproducenten vanaf 130 euro per megawattuur

Het federale kernkabinet beweegt in de richting van een overwinstbelasting voor energieproducenten vanaf een prijsplafond van 130 euro per megawattuur. Dat valt te horen in regeringskringen. Helemaal afgerond is de discussie nog niet.

De top van de federale regering zit al het hele weekend samen voor een begrotingsconclaaf. Het luik energie nam een groot deel van de dag in beslag.

Het gaat dan onder meer over de uitwerking van een crisisbijdrage voor energieproducenten in de vorm van een overwinstbelasting. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legde een voorstel op tafel voor een belasting aan 100 procent vanaf een prijs van 130 euro per megawattuur, gedurende 2 jaar. Dat zou 4,7 miljard euro in het laatje moeten brengen.

Juridische haalbaarheid

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem waarschuwde echter voor de juridische haalbaarheid van het voorstel en wilde dichter bij het Europese kader blijven. Dat legt het prijsplafond op 180 euro per megawattuur en stelt voor om voor 7 maanden te belasten.

Volgens verschillende bronnen evolueert de consensus in de richting van een prijs van 130 euro per megawattuur. De periode zou dan beperkt blijven tot 7 maanden, al wordt daar nog over gediscussieerd. Ook over wanneer de overwinstbelasting zou ingaan is volgens ingewijden nog discussie.

1,2 miljard

De opbrengst van een overwinstbelasting vanaf 130 euro per MWh gedurende 7 maanden zou volgens ingewijden rond de 1,2 à 1,3 miljard euro liggen. Daar komt dan nog bijna een miljard euro repartitiebijdrage bovenop. Hoe dan ook is er pas een akkoord als er een akkoord is over alles, waarschuwt men in regeringskringen.

Het kernkabinet gaat morgen verder, onder meer met het luik energie. Op dit moment ligt de meer algemene bespreking van de begrotingstabellen op tafel.

Fiscale hervorming

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vestigde in ‘De Zevende Dag’ nog eens de aandacht op de fiscale hervorming van zijn vicepremier Vincent Van Peteghem. Volgens de christendemocraten zouden de eerste stappen nu al gezet moeten worden. Eerder zei ook premier Alexander De Croo dat al.

Een bron bevestigt dat er een voorstel van Van Peteghem op tafel lag. Daarop legden de Franstalige liberalen van MR echter een nota voor waarin onder meer de beperking van de werkloosheid in de tijd zou hebben gestaan. Niet iedereen rond de tafel apprecieerde die werkwijze, valt te horen.

“Stop met werkende middenklasse te bestraffen”

Voorzitter Georges-Louis Bouchez sprak zelf ook forse taal in de studio van VTM NIEUWS. “De overheid moet ophouden de werkende middenklasse te bestraffen telkens als we ergens geld tekortkomen”, klonk het onder meer. Hij verwees daarbij naar het voorstel van de linkse flank in de Vivaldi-regering om de federale woonbonus voor een tweede verblijf aan te pakken. Hij pleitte er bovendien voor om eerst de tewerkstellingsgraad in Brussel en Wallonië naar boven te krijgen, zoals ook in het regeerakkoord staat.

Een akkoord over de begroting wordt vandaag niet meer verwacht. De Croo maakt dinsdagmiddag zijn opwachting in de Kamer voor zijn State of the Union.