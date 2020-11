Conny (56) leeft van een ziekte-uitkering: “Kleren uit de kringwinkel van 5 euro. Mijn ex-man vond het vreselijk”

Leuven Armoede in tijden van corona, deel 2: Aantal ‘nieuwe armen’ neemt toe, “en er zijn mensen bij die gewoon werken en gezond zijn”

17 november Armoede heeft vele gezichten en sinds de uitbraak van het coronavirus kijken heel wat mensen het monster dat armoede is recht in de ogen. De dak- en thuislozen in de eerste plaats, maar het virus heeft ook nieuwe armen met zich mee gebracht. Mensen die op het randje balanceerden en met moeite de eindjes aan elkaar konden knopen, dreigen nu in armoede terecht te komen. In onze reeks ‘Armoede in tijden van corona’ duikt HLN Leuven deze week met harde cijfers en getuigenissen in een weinig zichtbaar deel van onze maatschappij.