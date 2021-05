Conflict over melk en kaas tussen Canada en VS laait op

Het conflict stamt uit december, toen Donald Trump nog president was. Het is de eerste keer dat in het kader van het nieuwe Noord-Amerikaanse handelsverdrag USMCA, dat ook door Mexico is ondertekend, een geschillencommissie zich over een conflict moet buigen. Als hun oordeel in het voordeel van de VS uitvalt, dwingt dit Canada tegemoet te komen aan de Amerikaanse grieven. Gebeurt dit niet dan dreigen in het uiterste geval extra importheffingen tegen Canada.