Concern achter Ray-Ban zet overname moederbedrijf Pearle Opticiens door

Pearle Opticiens telt in ons land alleen al zo’n 200 filialen. Koper en verkoper ruzieden afgelopen tijd in verschillende rechtszalen. Na een arbitragezaak in Zwitserland over vermeende misstanden door het Nederlandse bedrijf leek het er onlangs op dat EssilorLuxottica wel eens zou kunnen afzien van de deal. Ook werd er gespeculeerd dat de koper misschien een lagere prijs wilde bedingen. Maar na uitgebreid alle opties te hebben bekeken, besluit EssilorLuxottica zich niet langer te verzetten en gewoon de oorspronkelijk afgesproken prijs te betalen. Deze bedraagt ongeveer 7,3 miljard euro.

37.000 medewerkers

De strategische gedachte achter de overname zou nog steeds goed zijn. “Nu de sector weer groeit na de pandemie, zijn we van mening dat dit het perfecte moment is om ons retailnetwerk uit te breiden.” De “lessen en ervaringen” van het geschil met GrandVision wil EssilorLuxottica nu gebruiken om het gekochte bedrijf, met circa 37.000 medewerkers, snel goed te integreren in de eigen organisatie.

De kwestie waarover zoveel geruzied werd draaide om vertrouwelijke documenten van GrandVision, waar de koper inzage in wilde. Volgens EssilorLuxottica zou GrandVision zich niet aan de overnameovereenkomst hebben gehouden door zijn bedrijfsvoering te veranderen tijdens de coronacrisis. De procedures waren voor het brillenconcern reden om publiekelijk twijfel te zaaien over het doorgaan van de overname. GrandVision en investeerder HAL, de huidige grootaandeelhouder van GrandVision, zijn wel altijd een voorstander van de deal gebleven.

Naar verwachting wordt de overname op 1 juli afgerond. Voor de aankoop was eerder al goedkeuring verkregen van toezichthouders in verscheidene landen. De Europese Commissie gaf in maart onder voorwaarden toestemming. Er moesten om een gezonde concurrentie in de markt te behouden nog wel bepaalde ketens van de hand worden gedaan.

Volledig scherm © REUTERS