Colruyt verkoopt windmolens op zee voor 1,5 miljard euro aan Japanners

Het was al langer geweten dat de Colruyt Group van (een deel van) Parkwind af wilde. De groep verwees onder meer naar de steeds grotere projecten van windmolenparken op zee (offshore), wat hogere financiële risico's voor investeerders met zich meebrengt, en op de sterke concurrentie op de markt, die hogere investeringen vereist.

In september sprak voorzitter Jef Colruyt over een gedeeltelijke desinvestering. Maar nu blijkt Parkwind volledig verkocht te worden aan JERA. De Japanners tellen om en bij de 1,55 miljard euro neer voor het bedrijf. Maar Colruyt zal mogelijk toch niet volledig uit beeld verdwijnen: er lopen gesprekken om een deel van de opbrengst te herinvesteren "in een minderheidsparticipatie in de Belgische windparken van Parkwind", klinkt het in een persbericht.

De Colruyt Group noemt de overname door JERA "een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van Parkwind als gerenommeerde, in België gevestigde, globale speler in de energiesector". De Japanners engageren zich luidens het persbericht "om de nationale en internationale expansieplannen van Parkwind te ondersteunen".

Aandeel stijgt 15 procent

De transactie zal naar verwachting in de loop van dit jaar afgerond kunnen worden, mits goedkeuring door onder andere mededingingsautoriteiten. "De afronding zal leiden tot een zeer belangrijk eenmalig positief effect in het geconsolideerde nettoresultaat van Colruyt Group in boekjaar 2023/24", luidt het.

Parkwind participeert in vier operationele windparken gelegen voor de Belgische kust in de Noordzee (Belwind, Northwind, Nobelwind and Northwester 2), en in een aantal buitenlandse windparken. Het bedrijf is nu nog ondergebracht in Virya Energy, de energieholding van Colruyt Group (zowat 60 procent) en de familie Colruyt.

De aankondiging gaf het aandeel Colruyt woensdagochtend de wind in de zeilen op de beurs van Brussel. Het aandeel noteerde kort na opening van de beurs tot 15 procent hoger. Omstreeks 9.25 uur stond het op een winst van ruim 14 procent, tot boven de 28 euro.