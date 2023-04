Colruyt verkoopt Dreamland en Dreambaby: zes winkels moeten dicht en 192 jobs staan op de helling, alle Dreamlandwinkels blijven vandaag dicht

Na de aankondiging tijdens een bijzondere ondernemingsraad woensdagochtend, zijn de winkels van Dreamland en Dreambaby voorlopig gesloten terwijl er personeelsvergaderingen plaatsvinden. Die van Dreamland zullen alvast de hele dag dicht blijven “zodat we onze medewerkers alvast de nodige eerste ondersteuning kunnen bieden”, laat de keten weten in een e-mail aan klanten

“Het is al jaren dat er geruchten de ronde doen over herstructurering of verkoop", vertelt Koen Roosen van ACV Puls. “Dat men nu, na zoveel jaar, opeens toch die beslissing neemt, dat is als een donderslag binnengekomen bij de mensen.”

KIJK. “Bij Dreamland staan 150 jobs op de helling", vertelt Koen Roosen van ACV Puls

“Dit is voor ons als directie een moeilijke overweging geweest, waarbij we alle opties hebben afgewogen", voegt CEO Jef Colruyt daar aan toe. “We gaan er dan ook alles aan doen om constructief samen te werken met alle betrokken partijen en de medewerkers de nodige begeleiding te bieden.”

Toychamp

ToyChamp is een Belgisch familiebedrijf met meer dan 30 speelgoedwinkels in België en Nederland en een distributiecentrum in Genk. De speelgoedwinkelketen neemt nu ook 75 procent van de aandelen van Dreamland over. Financiële details over de deal, die tegen eind dit jaar rond zou moeten zijn, geven de beide partijen niet vrij.