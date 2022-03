Colruyt verhoogt prijzen het minst, duurdere supermarkten in verhouding nóg duurder

Jumbo telt nu al 17 winkels in Vlaanderen, portret van Nederland­se supermarkt achter Wout van Aert: “Prijzen van Colruyt en assorti­ment van Delhaize”

Het is dat Wout van Aert vandaag de Strade Bianche niet rijdt of anders zaten we weer urenlang op diezelfde letters te kijken: JUMBO. Dankzij onze wielertrots de bekendste “onbekende” supermarkt van Vlaanderen, want nog lang niet iedere Vlaming zette er al een stap binnen. Dat zal de komende jaren grondig veranderen: alleen in 2022 wil Jumbo naast de al bestaande 17 hier nog eens 15 winkels openen, in de klim naar de beoogde 100. Daarom: portret van een supermarkt die volgens experten het beste van beide werelden verenigt: “De lage prijzen van Colruyt en het grote assortiment van Delhaize.”

