Colruyt tuimelt na 30 jaar uit de Bel20

De aandelen van het technologiebedrijf Barco en de halfgeleiderproducent Melexis worden vanaf maandag 20 maart opgenomen in de Bel20, de index van steraandelen van de beurs van Brussel. Dat heeft beursuitbater Euronext woensdag aangekondigd. Ze komen in de plaats van supermarktketen Colruyt - die na 30 jaar uit de index verdwijnt - en vastgoedinvesteerder VGP.

Zowel voor Barco als voor Melexis gaat het om een terugkeer in de sterindex. Het Kortrijkse technologiebedrijf Barco, waar de omzet vorig jaar bijna weer op het niveau van voor de coronapandemie zat, was in 2021 uit de Bel20 verdwenen. Melexis had zijn plek vorig jaar verloren, maar de Ieperse producent van chips voor vooral de autosector beleefde een recordjaar.

Afgestraft

VGP en Colruyt worden afgestraft voor de forse koersdalingen. De specialist in logistiek vastgoed VGP zal maar een jaar lid zijn geweest van de Bel20, Colruyt daarentegen maakte sinds de oprichting in 1993 deel uit van de sterindex, zo weet ‘De Tijd’.

Verschillende oorzaken

De krant legde eerder uit dat er verschillende oorzaken spelen voor de stevige tikken van Colruyt op de beurs. Zo lijdt de keten net als veel andere bedrijven onder de inflatie. Veel bedrijven lossen dat op door hun prijzen te verhogen, maar door de laagsteprijzenbelofte is dat voor Colruyt geen evidente zaak. En dankzij de hevige concurrentie van ketens als Aldi, Lidl of Albert Heijn, slaagt Colruyt er evenmin in om marktaandeel te winnen.

Lotus Bakeries?

De Oost-Vlaamse koekjesfabrikant Lotus Bakeries moet nog wat langer wachten op een plaatsje in de Bel20. Zijn beurswaarde is hoog genoeg, maar het bedrijf voldoet niet aan de regel dat in een jaar 35 procent van de aandelen die niet in vaste handen zitten, van eigenaar moet wisselen, schrijft ‘De Tijd’.

De nieuwe 20

De Bel20-index zal vanaf 20 maart bestaan uit de volgende twintig aandelen: AB InBev, Ackermans & van Haaren, Aedifica, ageas, Aperam, argenx, Barco, Cofinimmo, D'Ieteren, Elia, Galapagos, GBL, KBC, Melexis, Proximus, Sofina, Solvay, UCB, Umicore en WDP.

