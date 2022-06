Colruyt start binnenkort met thuislevering

Supermarktketen Colruyt zal binnenkort starten met thuislevering, te beginnen in Antwerpen en Brussel. Ook voor de verdere uitbouw van het winkelnet mikt het bedrijf uit Halle op de grootsteden. In Brussel, Antwerpen, Gent en Luik wil Colruyt groeien met bijkomende winkels.

Volgens Jo Willemyns, als COO Food Retail en Marketing Services verantwoordelijk voor de voedingswinkels van de Colruyt Group, is er nog ruimte om te investeren in het winkelpark in België, Frankrijk en Luxemburg. “Er gaan meer winkels komen van de verschillende formules”, aldus Willemyns. Voornamelijk in de grootstad, voor Colruyt zijn dat in eigen land Brussel, Antwerpen, Gent en Luik, is er nog ruimte om te groeien.

“Historisch hebben we daar een lager marktaandeel, en dat willen we nu versneld dichtfietsen”, zei Willemyns. Colruyt zal daarbij niet zoals andere spelers in de sector werken met een franchiseformule, maar met geïntegreerde voedingswinkels - winkels in eigen beheer. Daarvoor kijkt het bedrijf achter ketens als Colruyt, OKay en Bio-Planet naar de bestaande winkelformules, nieuwe formules die de groep ontwikkelt zoals OKay Direct, en ook e-commerce.

Via afhaaldienst Collect&Go kan de Colruyt-klant zijn boodschappen al bestellen en afhalen in een afhaalpunt. Dat concept, de “klassieke pick-up” werkt zeer goed in ruraal gebied en de voorstad, klinkt het, maar Colruyt wil verder gaan. “Binnenkort gaan we starten met levering aan huis. Dat gaan we met eigen chauffeurs organiseren vanuit ons e-DC in Londerzeel (distributiecentrum voor e-commerce, nvdr.). We beginnen met Brussel en Antwerpen, de grootstad”, dixit Willemyns.

Volgende week komt Colruyt met de aankondiging en details van de thuisleveringsdienst, verduidelijkte hij nog.