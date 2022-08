Colruyt doekt tweedehandswinkel bij Dreambaby al op

Enkele maanden na de lancering doekt Colruyt Groep de tweedehandswinkel van zijn babyspeciaalzaak Dreambaby alweer op. Toch blijft de retailgroep in tweedehands geloven. "We nemen nu de tijd om een nog betere service uit te denken", zegt een woordvoerster.

Colruyt probeert al enkele jaren voet aan grond te krijgen op de tweedehandsmarkt, waar onlinespelers als 2dehands.be en Facebook Marketplace erg populair zijn, maar lijkt het juiste concept niet te vinden.

In 2016 lanceerde de groep een online tweedehandsplatform bij Dreambaby, waarbij de verkopers aankoopcheques kregen in ruil voor hun gebruikte baby- en kinderspullen. In 2018 kreeg die activiteit een nieuwe naam: Newstory. Er werd op een ruimer assortiment gemikt en er gingen verschillende inzamelpunten open, ook bij speelgoedketen Dreamland.

Newstory verdween echter in stilte, en Colruyt besloot de tweedehandsservice opnieuw binnen Dreambaby te brengen. In april ging Dreambaby Tweedehands opnieuw online. Klanten konden hun tweedehandsspullen reserveren en vervolgens afhalen in een van de zes deelnemende winkels.

In het persbericht dat de groep bij de lancering verspreidde, luidde het dat "eens alles goed is uitgerold", er een uitbreiding van de service op de planning stond. Maar die komt er dus niet, zo blijkt nog geen vijf maanden later. Op de website staat dat spullen aanbieden niet meer kan, kopen kan nog tot 9 oktober.

Toch is de stopzetting van de tweedehandsservice tijdelijk en heeft ze ook niets te maken met rendabiliteit, benadrukt Colruyt-woordvoerster Silja Decock. Colruyt blijft sterk geloven in de tweedehandsmarkt en wil er ook verder in investeren, klinkt het.

"Uit klantenfeedback was gebleken dat de manier van werken niet voldeed aan de noden van onze klanten. Daarom stoppen we met de huidige manier van werken en gaan we onderzoeken of we een klantvriendelijker alternatief kunnen opzetten dat meer toegevoegde waarde biedt aan onze klanten én we makkelijker kunnen opschalen naar onze andere winkels." Een timing voor nieuwe initiatieven, geeft de groep niet.

