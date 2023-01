Collectieve ontslagen op laagste peil in meer dan tien jaar

De aantallen liggen erg laag in vergelijking met de vorige jaren. In 2021 bijvoorbeeld waren er 79 bedrijven die een collectief ontslag aankondigden, 5.762 banen werden toen bedreigd. En over tien jaar bekeken (2012-2021) waren er elk jaar gemiddeld een 100-tal aankondigingen, goed voor ruim 8.300 bedreigde jobs per jaar. In 2012 piekte het aantal bedreigde banen op ruim 16.700, vooral door de aangekondigde sluiting van autofabriek Ford in Genk.

Textielsector zwaarst getroffen

Op basis van het aantal bedreigde banen werd de textielsector vorig jaar het zwaarst getroffen: 655 jobs kwamen door een collectief ontslag op de tocht te staan. Ook tapijtfabrikant Balta te Avelgem (270 banen) - de omvangrijkste aankondiging van het jaar - en tapijtproducent Beaulieu in Wielsbeke (212 banen) en Komen (37 banen) deden hun duit in het zakje.

In de (petro)chemie raakten meer dan 600 jobs bedreigd, onder meer bij het Amerikaanse chemisch bedrijf Huntsman in Everberg (139 banen). Nog een grote aankondiging tot collectief ontslag was er bij flitskoerier Gorillas, die zijn hoofdzetel in Antwerpen heeft(199 banen).

Vooral in Vlaanderen

Bijna drie kwart (2.716) van de bedreigde banen situeerde zich vorig jaar in Vlaanderen, met de provincies Antwerpen (937) en Vlaams-Brabant (730) op kop. In Wallonië was de provincie Luik het zwaarst getroffen (341).

Voor grote herstructureringen waarbij veel mensen hun job dreigen te verliezen, bestaat specifieke wetgeving. Werkgevers die een collectief ontslag willen doorvoeren, moeten eerst hun intentie aankondigen en vervolgens een overlegprocedure met de werknemersvertegenwoordiging doorlopen. Daarbij kunnen eventueel alternatieven uitgewerkt worden, waardoor het uiteindelijke aantal verloren jobs nog kan ingeperkt worden.