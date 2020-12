Coca-Cola schrapt wereldwijd 2.200 banen

De banen zullen verdwijnen door een combinatie van vrijwillig vertrek en ontslagen. Coca-Cola had begin dit jaar 86.200 werknemers, van wie 10.400 in de Verenigde Staten. "We zitten in het proces om een organisatiestructuur te bouwen die tegemoet zal komen aan de noden en gedragingen van de consumenten", aldus Coca-Cola. "De coronapandemie is niet de oorzaak van deze veranderingen, maar ze is een katalysator geweest om sneller te schakelen."