Christine Durinx nieuwe co-algemeen directeur van VIB

"Met Christine Durinx halen we niet alleen een topvrouw uit het buitenland terug naar Vlaanderen, maar halen we ook haar expertise in het gebruik van data voor snellere doorbraken in het biotechnologisch onderzoek binnen bij VIB", zegt minister Crevits. "Het gebruik van data wordt steeds belangrijker. Het is ook een extra focus die we leggen in het nieuwe convenant tussen de Vlaamse overheid en het VIB."