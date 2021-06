"Chiptekorten hebben productie van half miljoen voertuigen wereldwijd vertraagd"

"Het tweede kwartaal van 2021 is heel uitdagend geweest en we zien nog steeds productievertragingen", zegt Thorsten Muschal, voorzitter van CLEPA. "Hoewel de crisis nog niet voorbij is, denken we dat het ergste achter de rug is en de situatie niet verder zal verslechteren. Toch kunnen de gevolgen nog steeds gevoeld worden, een heel stuk tot in 2022.”