Chipmaker Qualcomm positief gestemd door grote vraag

Onze techjourna­list test nieuwe, plooibare Samsung Galaxy Flip 3: "Je opent hem met een duim, zoals de klaptele­foons van vroeger"

Als het van Samsung afhangt, worden plooibare telefoons dit jaar mainstream. Het elektronicabedrijf wil de daad bij het woord voegen met de Samsung Galaxy Z Flip 3. Hoe vernieuwend is dit toestel nu? Hoe zit het met de batterij en de snelheid? Is hij écht 1.050 euro waard? En is zo’n plooibare telefoon überhaupt stevig? Onze techjournalist testte hem een week lang uit: “De kans dat je zomaar een social media-app opent nadat je een melding hebt bekeken, is minder groot bij deze telefoon.”

26 augustus