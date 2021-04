Chipmaker Intel wil 8 miljard aan subsidies voor fabriek in Duitsland of Benelux

Gelsinger sprak vrijdag in Brussel met Europees Commissaris Thierry Breton over de productie van chips. Daar is door de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons een wereldwijd tekort aan. Naast een investering van 20 miljard in de Verenigde Staten heeft Gelsinger een chipfabriek in Europa voor ogen. Die moet bijdragen aan Bretons missie om het aandeel van Europa in de wereldwijde chipproductie komend decennium te verdubbelen tot 20 procent.