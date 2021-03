Chinezen roepen na katoenrel op tot boycot van steeds meer kledingmerken

Steeds meer buitenlandse kledingmerken raken verwikkeld in de controverse over katoen afkomstig uit de Chinese regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren in ‘heropvoedingskampen’ leven. Dat verschillende bedrijven hun zorgen uiten over dwangarbeid in de belangrijke katoenregio, heeft bij Chinezen kwaad bloed gezet.