Chinese winkelverkopen wijzen op dip in herstel

Chinese winkels hebben in april aanzienlijk meer omgezet dan een jaar eerder, maar de groei was minder hard dan in maart. Ook hadden economen in doorsnee een sterkere toename verwacht. Het cijfer leidt tot enige zorgen over het herstel van de tweede economie ter wereld, dat daarmee minder soepel verloopt dan gehoopt.