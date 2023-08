Chinese vastgoedgigant Evergrande vraagt bescherming tegen faillissement in VS

Schuldei­ser legt beslag op hoofdkan­toor Chinese vastgoed­reus Evergrande

Het hoofdkantoor van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande in Hongkong is overgenomen door een curator. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een document van het bedrijvenregister. Het document bevestigt eerdere berichten dat de projectontwikkelaar de controle over de kantoortoren met een waarde van meer dan 1 miljard dollar heeft verloren.