Chinese uitvoer onverwacht gekelderd in mei

Onderzoek waarschuwt voor bedreiging van wereldwijd voedselte­kort door hitte en droogte

Een recent onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Climate and Atmospheric Science’ werpt een blik op een verontrustend scenario waarin extreme weersomstandigheden gelijktijdig twee belangrijke graanregio’s treffen. Deze regio’s bevinden zich in de Verenigde Staten en China en spelen een belangrijke rol in de wereldwijde voedselvoorziening. Het onderzoek toont aan dat de kans op een dergelijke ramp steeds groter wordt.