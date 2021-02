Chinese tegenhanger van Uber wil ook in Europa deelritten lanceren

Didi Chuxing zou mikken op onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland om de deelritten te lanceren. Dat zou nog in de eerste helft van dit jaar gebeuren, aldus de bronnen. Het bedrijf heeft al een team samengesteld dat de Europese markt moet aansturen, en er is gestart met lokale aanwervingen.

Didi kijkt buiten de grenzen nu in thuisland China de groei wat stilvalt. Het bedrijf is al actief in dertien buitenlandse markten, overwegend in Latijns-Amerika, maar ook in Rusland.