Chinese techbedrijven onder druk op lagere Hongkongse beurs

De Chinese fabrikanten van elektrische auto's Nio en Xpeng, die beide ook een notering hebben in New York, zakten rond de 7 procent in Hongkong. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat ook op Wall Street is genoteerd, verloor dik 2 procent. Ook internet- en gamesbedrijf Tencent, dat geen beursnotering heeft in de VS, ging mee omlaag en daalde ruim 2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent lager mede door koersverliezen in de techsector.