“Chinese taxidienst Didi stelt komst naar West-Europa uit”

In China ligt de taxi-app de laatste tijd onder vuur van de autoriteiten, vanwege verdenkingen van het schenden van privacy- en concurrentieregels. Didi zou nu zeker een jaar willen wachten met de plannen om actief te worden in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Oorspronkelijk was het naar verluidt de bedoeling om dit jaar al de West-Europese markt te betreden. Sinds vorig jaar is Didi actief in Rusland. De Britse krant The Daily Telegraph schreef eerder al over het uitstel.