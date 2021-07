Chinese overheid pakt Chinese technologiebedrijven verder aan

Belgisch onderne­mers­ver­trou­wen blijft op historisch hoog niveau

26 juli Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in de maand juli gestabiliseerd op het historisch hoge niveau van juni. De algemene synthetische curve kwam uit op 10,1 punten, tegen 9,8 punten in juni. Achter de erg positieve cijfers gaan wel verschillende evoluties per sector schuil, zo blijkt.