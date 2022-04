“Chinese investeringen over hun hoogtepunt heen in Europa”

Volgens het onderzoek zijn de Chinese investeringen in Europa vorig jaar opnieuw met meer dan een derde gestegen tot 10,6 miljard euro in vergelijking met het zwakke voorgaande jaar 2020. Maar in vergelijking met de jaren na 2013 staan de uitgaven van Chinese bedrijven daarmee eerder op een laag pitje. Naast Nederland waren Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgens de studie opnieuw het populairst bij de investeerders uit China.

“De aard van de Chinese investeringen in Europa is de laatste jaren fundamenteel veranderd”, legt Agatha Kratz, directeur bij Rhodium Group, uit. Zo is volgens Kratz de tijd van miljardenovernames in strategische sectoren wellicht voorbij. In plaats daarvan kiezen de Chinese bedrijven er eerder voor om hun eigen fabrieken in Europa te bouwen, vooral in gebieden waar ze concurrentievoordelen denken te hebben, zoals op vlak van batterijen voor e-mobiliteit.