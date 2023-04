Chinese export onverwacht toegenomen, opvallend veel meer handel met Rusland

Een derde van kmo’s werft weer aan, maar vacatures blijken lastig te vullen

Dubbel goed nieuws van het werkgelegenheidsfront. Meer kmo’s in ons land willen dit kwartaal mensen aanwerven en minder kmo’s willen werknemers afdanken. Maar er is een grote ‘maar’. Voor het eerst zegt meer dan de helft van de kmo’s er niet in te slagen om de vacatures die er zijn in te vullen.