Chinese chipfabrikant SMIC gaat enorme nieuwe fabriek bouwen

Autofabrieken

Het mondiale tekort aan computerchips speelde tot nu vooral in de automobielsector. In eigen land moesten Audi Brussels in Vorst en Volvo Trucks in Gent vorige maand de productie een tijdlang stopzettten door een tekort aan chips. Woensdag meldde Volkswagen bovendien nieuwe productieproblemen. In de fabriek in hoofdzetel Wolfsburg zullen twee productielijnen volgende week vijf dagen stilliggen.