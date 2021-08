China zet volgende stap in reguleren techsector

Verschil­len­de rijke bankiers trokken in 2019 door brexit vanuit VK naar Europese vasteland

18 augustus Het aantal bankiers in de Europese Unie dat meer dan een miljoen euro verdiend heeft, is in 2019 stabiel gebleven. Het Verenigd Koninkrijk zag wel enkele van zijn rijkste bankiers naar het Europese vasteland trekken door de brexit, meldt de Europese Bankenautoriteit (EBA) woensdag.