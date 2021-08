China wil regelgeving aanscherpen in grote delen van economie

Bijna 1 op de 2 horeca-uitbaters haalde in juli minder omzet dan vorig jaar

5 augustus De maand juli was geen onverdeeld succes voor de horecasector. Dat blijkt uit een ledenbevraging van Horeca Vlaanderen. Iets minder dan een op de twee horecazaken (46 procent) spreekt over een omzetverlies ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Eén op de drie (33 procent) zag dan weer een omzetstijging. "Het beeld is bijna even wisselvallig als het weer van deze eerste vakantiemaand", zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.