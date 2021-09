China kampt met grote stroomtekorten: fabrieken moeten productie staken

Europese en Amerikaan­se beurzen veren weer recht na zwaarste verlies in maanden

21 september De Europese en Amerikaanse beurzen veren voorlopig weer recht, na het zwaarste verlies in maanden. Oorzaak voor de terugval was het dreigende bankroet van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Wereldwijd heerst er wel nog onrust. De Japanse beursindex Nikkei eindigde met het grootste dagverlies in drie maanden. Het aandeel ging ook verder omlaag in Hongkong. En ook de bitcoin verloor verder aan waarde (meer dan 7 procent tot een niveau van bijna 40.000 dollar), daarna volgde wel weer licht herstel. Mocht Evergrande zijn schulden niet kunnen afbetalen, dan is dat ook een probleem voor honderden financiële instellingen die leningen hebben uitstaan bij het concern en dreigt een nieuwe schuldencrisis.