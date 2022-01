China hint op meer maatregelen tegen grote techbedrijven

China wil de invloed van grote technologiebedrijven in het land verder beteugelen. Ook wil het land de corruptie die volgens het communistische regime gepaard gaat met de “wanordelijke” groei van kapitaal uitroeien. China geeft daarmee aan dat president Xi Jinping nog niet klaar is met zijn aanval op de volgens hem te grote machtspositie van het bedrijfsleven.

De Centrale Commissie voor Discipline Inspectie (CCDI), het anti-corruptie-orgaan van de Communistische Partij, verklaarde tijdens een bijeenkomst de banden tussen geld en macht te verbreken en de corruptie in een reeks industrieën aan te pakken. Ook beloofde de CCDI “genadeloos op te treden tegen politieke samenzweringen en de vorming van belangengroepen binnen de partij”, meldt staatspersbureau Xinhua.

Door de strengere aanpak van grote technologiebedrijven als Alibaba en Tencent zag de Chinese beurs afgelopen jaar al ruim 1 biljoen dollar aan marktwaarde verdampen. Ook andere sectoren van e-commerce tot onderwijs en taxidiensten kregen te maken met strengere regels.

De harde woorden van de CCDI worden ook gezien als een waarschuwing voor de functionarissen van de Communistische Partij om zich koest te houden in aanloop naar de belangrijke bijeenkomst later dit jaar, waarop president Xi naar verwachting zijn derde ambtstermijn zal veiligstellen.

‘Zero Tolerance’

De waarschuwing van de CCDI viel samen met de uitzending van de vijfdelige documentaireserie Zero Tolerance door de Chinese staatszender CCTV. In een van de afleveringen was Zhou Jiangyong te zien, de voormalige partijleider van de stad Hangzhou in het oosten van het land, die naar verluidt zijn invloed gebruikte om de bedrijven van zijn jongere broer te helpen. Bij een van die bedrijven zou naar verluidt ook Ant Group van Jack Ma als investeerder betrokken zijn geweest.

Hoewel de link met Ant Group in de aflevering niet rechtstreeks werd genoemd zakte het aandeel Alibaba, de eigenaar van Ant Group, vrijdag flink op de beurs in Hongkong. Jack Ma, de steenrijke oprichter van webwinkelconcern Alibaba, verdween in het najaar van 2020 maandenlang van de radar nadat hij in onvrede was geraakt met de Chinese regering.

Alibaba

Ook moest Alibaba de beursgang van zijn financiële divisie Ant Group in 2020 op het laatste moment afblazen en openden de toezichthouders een kartelonderzoek naar het concern. Ma heeft zich sindsdien nog maar zelden in het openbaar laten zien en is niet langer betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering van Alibaba.